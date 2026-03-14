Alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde alevlere teslim olan depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteyner da bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

