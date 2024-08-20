Hatay'da depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında kepçe operatörünün canını son anda kurtardığı anlar kameraya yansıdı

Hatay'da depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı esnasın kepçe operatörün canını saniyelerle kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Samandağ ilçesinde başlayan enkaz çalışmaları Tekebaşı Mahallesi'nde devam ediyor. Hasarlı binanın yıkımı esnasında kepçe operatörünün canını son anda kurtardığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Binanın yıkımında düşen enkaz parçasında son anda kurtulan kepçe operatörünü gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. - HATAY