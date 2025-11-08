Hatay'da Depo Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir depo yangına teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı, ancak depo kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde bulunan depo yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılmaz hale geldi. - HATAY