Hatay'da Depo Çadırı Yangında Kül Oldu

Hatay'da Depo Çadırı Yangında Kül Oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depo olarak kullanılan bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu çadır kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depo olarak kullanılan çadır, alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde depo olarak kullanılan çadırda yaşandı. Çadırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı çadır, kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
