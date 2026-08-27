Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 35 Yaşındaki Salih Yıldız Hayatını Kaybetti

Hatay'da denizde boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Salih Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Payas sahili Polis Kampı civarında denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Salih Yıldız'ı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yıldız kurtarılamadı. Yıldız'ın Şanlıurfalı olduğu ve çalışmak için Hatay'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı