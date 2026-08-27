Haberler

Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 35 Yaşındaki Salih Yıldız Hayatını Kaybetti

Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 35 Yaşındaki Salih Yıldız Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Salih Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfalı olduğu öğrenilen Yıldız'ın çalışmak için Hatay'a geldiği belirtildi.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Salih Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Payas sahili Polis Kampı civarında denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Salih Yıldız'ı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yıldız kurtarılamadı. Yıldız'ın Şanlıurfalı olduğu ve çalışmak için Hatay'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı

Koridor savaş alanı gibi! İşte maç sonu kavgadan yeni görüntüler

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim
İstanbul Sultangazi'de kadın kılığında hırsızlık: Mahalleli kovaladı, polis yakaladı

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet