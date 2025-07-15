Hatay'da Demir Yüklü Kamyon Restoranın Bahçesine Uçtu

Hatay'da Demir Yüklü Kamyon Restoranın Bahçesine Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü kamyon bir restoranın bahçesine düştü. Kazada sürücü ve bir müşteri yaralandı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü kamyon restoranın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve 1 müşteri yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.T. idaresindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, yaklaşık 8 metre uçarak restoranın bahçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'den vize başvurularında sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı

ABD'den vize alacaklar dikkat! Yeni şart hoşunuza gitmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar

Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.