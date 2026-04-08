Silahlı faaliyetlere katılan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu mahkemece tutuklandı. Emniyet, DEAŞ faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalarla terör unsurlarını etkisiz hale getiriyor.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildiler. - HATAY