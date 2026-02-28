İskenderun'da ev yangını büyümeden söndürüldü
İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında evde hasar oluştu.
Hatay'da binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın; İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan binanın giriş katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı