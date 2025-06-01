Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı! 3 kişi yaralandı
Hatay'da çocuklar arasında başlayan kavga, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 yabancı uyruklu kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Hatay'da çocuklar arasında yaşanan kavga ailelerin karışmasıyla büyüdü. Yaşanan kavgada 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önünde çocuklar arasında yaşanan kavga sonrası yabancı uyruklu 2 aile arasında sözlü kavga kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
AİLELER KARIŞTI, BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.