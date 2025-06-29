Hatay'da Cinsel Taciz ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen cinsel taciz ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı. Şahıslar adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; İskenderun Meydan ve Barbaros mahallesinde meydana gelen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, yağma olayının şüphelileri B.K. ile E.C. ve Gültepe mahallesinde meydana gelen Kasten Öldürmeye Teşebbüs olayının şüphelisi D.Ö. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY