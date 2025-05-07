Hatay'da Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

Hatay'da cinsel istismar suçu da dahil çeşitli suçlardan aranan ve toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 5 Mayıs günü yapılan çalışmada Mansurlu Mahallesi'nde; 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından oluşan 5 dosyadan toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs M.S. yakalandı. M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY