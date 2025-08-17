Hatay'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun ilçesinde cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan V.D., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'cinsel istismar' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İskenderun'da cinsel istismar suçundan yakalama kararı bulunan V.D. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.