Hatay'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
İskenderun ilçesinde cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan V.D., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İskenderun'da cinsel istismar suçundan yakalama kararı bulunan V.D. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa