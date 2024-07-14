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Hatay'da çıkan yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi

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Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangından dolayı konteyner kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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