Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da Captagon ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyarıcı Captagon hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

REYHANLI, HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyarıcı Captagon hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye halindeyken şüphelenerek durdurduğu A.A ile M.E.'nin üzerinde arama yaptı. Şahısların üzerinden toplam 701 adet uyarıcı Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A ile M.E. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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