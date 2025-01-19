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Hatay'da Buzağı Kanalizasyon Borusuna Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Hatay'da Buzağı Kanalizasyon Borusuna Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaşın bahçeye bıraktığı buzağı, kanalizasyon borusuna sıkıştı. Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirince ekipler hızlıca müdahale ederek buzağıyı kurtardı.

Hatay'da hayvancılık yapan vatandaşın otlaması için bahçeye bıraktığı buzağı kanalizasyon borusuna sıkışarak mahsur kalınca yardıma itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede hayvancılık yapan Kadir Karakuş, 4 buzağını otlamaları için bahçesine bıraktı. Bir süre sonra konrol etitğinde Karakuş, buzağılardan birinin olmadığını fark etti. Karakuş, kanalizasyondan gelen sesi duyunca buzağının kanalizasyon borusu içiresinde sıkıştığını gördü. Buzağıyı kendi imkanlarıyla kurtaramayan Karakuş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin beton zemini kırmasıyla 60 metrelik boru içerisinde sıkışan buzağı kurtarıldı. Buzağının kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kanalizasyonu kapattık, sabahta burayı kapatacağız ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin"

Bahçede ararken buzağının kanalizasyonda sıkıştığını fark ettiğini söyleyen Kadir Karakuş, "Sabah buzağıları dışarıya bırakmıştım. Bir süre baktıktan sonra bir buzağı eksikti. Yukarıda bir kanalizasyon vardı ve buzağı oraya gitmiş. Oraya gittiğimde buzağının sesini duydum. İtfaiye ekiplerini aradık ve hemen geldiler. Buzağı hava alsın diye buradan bir havalandırma açtılar. Buradan ittirerek aşağıdan çıkarttık. Buzağının sağlık durumu gayet iyi. İtfaiye ekiplerinin eline sağlık, gayet yardımcı oldular. Yukarıdaki kanalizasyonu kapattık ve sabahta burayı kapatacağız ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin. Buzağı yukarıdan aşağıya doğru gelmiş" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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