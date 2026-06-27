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Tamir etmek istediği harman makinesine düşen genç şahıs öldü

Tamir etmek istediği harman makinesine düşen genç şahıs öldü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde buğday hasadı sırasında bozulan harman makinesini tamir etmek isteyen 24 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad El Hassan, makinenin içine düşerek hayatını kaybetti.

Hatay'da buğday hasadı esnasında bozulan harman makinesini tamir etmek isteyen Suriye uyruklu genç şahıs öldü.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 523 Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde hasat esnasında harman makinesi bozuldu. Harman makinesini tamir etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu Mohammad El Hassan, makinenin içerisine düştü. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, harman makinesinin içinde bulunan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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