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Boğulma tehlikei geçiren çocuğu balık tutan vatandaş kurtardı

Boğulma tehlikei geçiren çocuğu balık tutan vatandaş kurtardı
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Arsuz ilçesi Pirinçlik sahilinde balık tutan Erhan Aktürk, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu denizden kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balık tutan vatandaşın kurtardığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Arsuz ilçesi Pirinçlik sahilinde yaşandı. Bölgede oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, bir çocuğun suda çırpındığını fark etti. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Aktürk, denize atlayarak çocuğu kurtarıp kıyıya çekti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anı Aktürk'un kamerasınca kaydedildi.

"Oyun yapıyor sandım, ölecekti"

Çocuğu denizden kurtardıktan sonra nasihat veren Aktürk'ün, "Denize kesinlikle girmiyorsun, doğrudan annenin ve babanın yanına gidiyorsun. Orası sığ gibi duruyor ama birden derinleşiyor. Oyun yapıyor sandım, ölecekti" dediği anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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