Cüneyt'e mezar olan çukur kapatıldı

Hatay'ın Yolçatı Mahallesi'nde oyun oynarken düşüp boğulan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Cüneyt Abdullah'ın hayatını kaybetmesi sonrası su dolu çukur iş makinasıyla kapatıldı. Olay mahallede derin bir üzüntü yarattı.

Hatay'da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah'ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı.

Olay; 15 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden oldu. Cüneyt'e mezar olan 1 buçuk metrelik çukur, iş makinasıyla doldurularak kapatıldı. Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
