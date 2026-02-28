Cüneyt'e mezar olan çukur kapatıldı

Hatay'da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah'ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı.

Olay; 15 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden oldu. Cüneyt'e mezar olan 1 buçuk metrelik çukur, iş makinasıyla doldurularak kapatıldı. Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı