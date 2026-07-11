Bisikletiyle köprüden uçan çocuk 7 metreden yere çakıldı

Hatay'da köprüden uçarak yaklaşık 7 metre yüksekten bisikletiyle yere çakılan 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay; Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan taş köprünün bulunduğu mevkide 12 yaşındaki M.Ö. isimli çocuk, bisikletiyle köprüden uçtu. Yaklaşık 7 metre yüksekten yere çakılan çocuk yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarıldı. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı