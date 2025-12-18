Kamyonun çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol kenarında bisiklet sürerken kamyonun çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyon, yol kenarında bisiklet süren Turgay Ata Demir'e (6) çarptı. Kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon altında kalan Demir'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY