Hatay'da bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan H.İ.Y. isimli şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları aramada, çalıntı olduğu belirlenen 1 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet spiral bulundu. - HATAY