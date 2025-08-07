Hatay'da Bilgisayar Fanında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da bir şahsın ikametinde yapılan aramada bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesinde 5 Ağustos'ta A.B. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda bilgisayar fanı içerisine zulalanmış 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., TCK'nın 188. maddesine göre "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY