Hatay'da Bilgisayar Fanında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hatay'da bir evde yapılan baskında bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Hatay'da bir şahsın ikametinde yapılan aramada bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesinde 5 Ağustos'ta A.B. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda bilgisayar fanı içerisine zulalanmış 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., TCK'nın 188. maddesine göre "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa