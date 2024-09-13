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Hatay'da beton mikseriyle otomobil çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti

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Hatay-Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezinde meydana gelen kazada, beton mikseriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada, Ahmet Kuru ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Toplamda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'da beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Kuru'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada, hurdaya dönen TOFAŞ 2 kişiye mezar oldu.

Kaza ; geçtiğimiz gün Hatay- Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezi mevkiinde meydana gelmişti. Aynı istikamette ilerleyen 31 AAF 160 plakalı Tofaş marka otomobil, 06 EAY 260 plakalı beton mikseri çarpışmış ve Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada Osman Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Kuru'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazada; hurdaya dönen TOFAŞ 2 kişiye mezar oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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