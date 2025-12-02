Hatay'da Barakada Yangın: İtfaiye Ekipleri Yangını Söndürdü
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, meyve bahçesine sıçramadan söndürüldü, ancak baraka kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi Haydar mevkiinde yaşandı. Mahallede bulunan barakada yangın çıktı. Barakanın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının meyve bahçesine sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY