Altınözü'nde bahçede çıkan yangın römorka sıçradı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçede başlayan yangın römorka sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.
Hatay'da bahçede çıkarak römorka sıçrayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesinde meydana geldi. Bahçede başlayan yangında alevler römorka sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı