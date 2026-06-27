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Altınözü'nde bahçede çıkan yangın römorka sıçradı

Altınözü'nde bahçede çıkan yangın römorka sıçradı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçede başlayan yangın römorka sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Hatay'da bahçede çıkarak römorka sıçrayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesinde meydana geldi. Bahçede başlayan yangında alevler römorka sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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