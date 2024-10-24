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Hatay'da Bahçe Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Hatay'da Bahçe Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda bahçede zarar meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir bahçede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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