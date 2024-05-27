Hatay'da Bagajındaki Jeneratörün Yanmasıyla Alev Alan Pikap Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında, pikabın bagajındaki jeneratör yanarak aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Hatay'da bagajındaki jeneratörün yanmasıyla alev alan pikap, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Baz istasyonuna kontrol amaçlı çıkan 34 CEJ 345 plakalı pikabın bagajındaki jeneratör yanmaya başladı. Jeneratörden başlayan yangının aracı sarmasıyla pikap yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY