Hatay'da Baba Dehşeti: Kızını Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde H. İşçimen, 12 yaşındaki kızı İrem'i av tüfeğiyle öldürüp, eşi F. İşçimen'i ağır yaraladı. Olay sonrası baba gözaltına alındı.

Hatay'da baba dehşeti: 12 yaşındaki kızını öldürdü, eşini ağır yaraladı

HATAY - Hatay'da baba av tüfeğiyle 12 yaşındaki kızını öldürdü, eşini ağır yaraladı.

Olay, Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 3 katlı binanın 2. katında yaşayan H. İşçimen; 45 yaşındaki eşi F. İşçimen ve 12 yaşındaki kızı İrem İşçimen'i av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 12 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği ve F. İşçimen'in ağır yaralandığını tespit ettiler. Olay yerindeki ilk müdahalenin arından ağır yaralı İşçimen hastanede tedavi altına alındı. Babası tarafından vurularak öldürülen 12 yaşındaki İrem'in cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayın faili cani babaysa jandarma ekipleri tarafından göz altına alınarak karakola götürüldü. Ağır yaralı olan F. İşçimen'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - 3.Sayfa
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