Haberler

Suç makinesi çocuk hırsızlar çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandı

Suç makinesi çocuk hırsızlar çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan, çok sayıda suç kaydı bulunan 3 çocuk güvenlik kamerasına yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay'da çok sayıda suç kaydı olan ve girdikleri bir apartmanda ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 3 çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Mayıs'ta Dörtyol ilçesinde yaşandı. Apartmana gelen 3 çocuk, 2 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları çaldı. Güvenlik görüntülerine yansıyan hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan Y.E.T., Y.E.O. ve T.A. olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntülerde, çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri anlar dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Aralarında tanınmış isimler var! 14 fenomenin mal varlığına el konuldu
20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü

20 katlı binada büyük panik! Vatandaşlar bir anda sokağa döküldü
Edirne’ye Bölge İdare Mahkemesi kuruluyor: Bakan Gürlek duyurdu

Edirne’ye yeni mahkeme müjdesi!

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar

Aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu