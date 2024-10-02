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Hatay'da AVM'de Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da AVM'de Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'da Primemall AVM'nin döner kapısına sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da Primemall AVM'nin döner kapısına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Primemall AVM'nin döner kapısına sıkışan kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İskenderun itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Kedi, ekiplerin özverili çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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