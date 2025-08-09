Hatay'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Tellerini Patlattı

Hatay'ın Hassa ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamaların geceyi gündüze çevirdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. Yaz mevsimlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımının artması, elektrik tellerinde yüklenmeyi artırırken genleşmeye yol açtı. Bölgedeki tellerde arka arkaya gelen patlamalar, adeta geceyi gündüze çevirdi. Patlamaların geceyi aydınlattığı ve mahallede yaşayan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına kaydedildi. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışması süresince mahalleye bir süre elektrik verilemedi. - HATAY