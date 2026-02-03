Asi Nehri'ne düşen genç kayboldu

Hatay'da Asi Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan şahsı bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisi mevkiinde Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya akıntıya kapılarak kayboldu. Durum üzerine mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Akşam saatlerinde kaybolan şahsı bulmak için su altında ve su üstünde çalışmalar aralıksız sürüyor. Şiddetli yağışla birlikte devam eden çalışmalarda ekipler, nehir içerisinde bulunan sazlık alanlar dahil geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyorlar.