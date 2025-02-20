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Hatay'da Asayiş Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

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Hatay'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında, aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda 5 kişi tutuklandı. Operasyonlar Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde gerçekleşti.

Hatay'da yapılan asayiş ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis ekiplerince belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Yapılan çalışmada; hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan M.K. ile Antakya Esenlik Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelisi U.K.V., Dörtyol ilçesinde Kasten Yarama, Hırsızlık, Uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olan C.T., İskenderun Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olaylarının şüphelisi Y.D. ve Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, tehdit, hakaret, cinsel saldırı, kasten yaralama olaylarının şüphelisi A.A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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