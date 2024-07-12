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Hatay'da aranan şahıs 21 yıl 9 ay kesinleşmiş cezasıyla yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hırsızlık suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan M.U. Güllübahçe Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Hatay'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 21 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Antakya ilçesinde 12 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan toplam 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.U. Güllübahçe Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan M.U gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Güllübahçe Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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