Hatay'da aranan şahıs 21 yıl 9 ay kesinleşmiş cezasıyla yakalandı

Hatay'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 21 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Antakya ilçesinde 12 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan toplam 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.U. Güllübahçe Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan M.U gözaltına alındı. - HATAY