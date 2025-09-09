Haberler

Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hapis cezası olan iki şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E. ile kullanmak içi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası bulanan A.C. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İğneden ipliğe zam furyası başlayabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.