Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E. ile kullanmak içi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası bulanan A.C. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY