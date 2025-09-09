Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı
Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hapis cezası olan iki şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E. ile kullanmak içi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası bulanan A.C. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa