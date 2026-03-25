İskenderun'da işledikleri suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
İskenderun ilçesinde işledikleri suçlar nedeniyle haklarında para cezası bulunan iki şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. D.N., adli makamlara sevk edilerek tutuklanırken, A.E. serbest bırakıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 18 bin 700 TL. para cezasıyla aranan A.E, Vergi usul kanununa muhalefet ve karşılıksız çekle işlem yapılmasına sebebiyet verme suçundan 2 milyon 720 bin 661 T paLra cezasıyla aranan D.N İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen D.N. tutuklandı. A.E. ise serbest bırakıldı.