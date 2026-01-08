İskenderun'da hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikler suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.M., hırsızlık suçundan aranan S.G., Ö.K., ile Y.O., taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranan A.G. ile alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 8 ay hapis cezası ile aranan M.K.Y. adlı 6 şahıs İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıslar A.G. serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY