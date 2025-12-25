İskenderun'da asayiş operasyonu; 5 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan hapis cezası ile aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.S. ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A., kaçakçılık suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan A.D., evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme işlemi yaptırmak suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. adlı 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY