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Hatay'da aranan 49 kişi yakalandı, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Hatay'da aranan 49 kişi yakalandı, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 16 Ekim'de il genelinde gerçekleştirdiği çalışmada, hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve kenevir ekimi yapmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahıslar tespit edildi.

Yakalananlar arasında 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2, 2 ila 5 yıl arasında cezası bulunan 5 ve 2 yılın altında cezası bulunan 1 kişinin yer aldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan toplam 49 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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