Haberler

Kırıkhan'da tamircide yangın

Kırıkhan'da tamircide yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araç tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Hatay'da araç tamirhanesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan araç tamirhanesinde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerini sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir