Kırıkhan'da tamircide yangın
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araç tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan araç tamirhanesinde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerini sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa