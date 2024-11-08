Hatay'da Araç Ahıra Uçtu, Sürücü Yaralandı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, ahırın üzerine uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, ahırda hasar oluştu.

Kaza, Hassa ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş marka 80 AR 706 plakalı otomobil, Zekariye Abeş'e ahit ahırın üzerine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ahırda hasar oluştu. Kazanın ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden çekildi.

"Arabayı da kontrol edemeyince araba gelip, ahıra çarpıyor"

Ahır sahibi Zekariye Abeş, sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kazanın gerçekleştiğini belirterek, "Kadın yukarıdan rampayı inerken fren yerine gaza basıyor, sonucunda araba hızlanıyor. Arabayı da kontrol edemeyince araba gelip ahıra çarpıyor. Burası benim, içinde hayvanlar vardı. Çok şükür onlarda zarar yok, sadece maddi zararımız var" dedi. - HATAY