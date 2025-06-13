Hatay'da Apartmanda Yangın: Can Kaybı Yok

Hatay'da Apartmanda Yangın: Can Kaybı Yok
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Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alevlere teslim olan dairede çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartman binasının 3'üncü katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan dairenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı can kaybı ve yaralanmaya yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangında, binada yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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