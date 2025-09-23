Hatay'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı
Defne ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak bazı vatandaşlar yoğun duman nedeniyle kurtarıldı.
Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2.katında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında; yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevler apartmanı sarmadan kontrol altına alınırken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa