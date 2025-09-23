Hatay'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2.katında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında; yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevler apartmanı sarmadan kontrol altına alınırken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - HATAY