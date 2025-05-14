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Hatay'da Apartman Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Hatay'da Apartman Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı
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İskenderun'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, bina boşluğuna girerek sağlıklı bir şekilde yavru kediyi kurtardı ve annesinin bulunduğu bölgeye bıraktı.

Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde apartman boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir dairenin banyo penceresinden bina boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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