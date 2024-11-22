Hatay'da Apartman Dairesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan apartman dairesindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar oluştu. - HATAY