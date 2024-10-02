Hatay'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde bir arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının zeytin bahçesine sıçramadan kontrol altına alınması sağlandı.
Hatay'da yaşanan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Altınözü İlçesi Toprakhisar Mahallesi'nde anız yangını yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki zeytin bahçesine sıçramadan söndürüldü. Tarlada ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY