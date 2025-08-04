Hatay'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hatay'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi hafif yaralı olarak kurtulurken, otomobildeki 2 vatandaş da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Kazada; ambulanstaki 3 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Yayladağı ilçe giriş kavşağında yaşandı. Kavşakta otomobille, ambulans çarpıştı. Kazada; ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ve otomobildeki 2 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanstaki 3 sağlık görevlisinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor

1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği o sözler gerçek oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti

İlklerin öncüsüydü! Türk tekstil devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.