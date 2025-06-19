Hatay'da Alt Yapı Çalışmasında Meydana Gelen Göçükte 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Hatay'da alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belirlendi. İşçilerin cenazeleri memleketlerinde defnedilecek.
Hatay'da alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin kimlikleri belli oldu.
Dikmece Mahallesi'nde saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti. Göçük altında can veren işçilerin Yayladağı ilçesinden Mehmet Ali Aksoy ve Hassa ilçesinden Hüseyin Yunus olduğu tespit edildi. İşçilerin cenazelerinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa