Hatay'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: Katil Pamuk ile Yakalandı

Hatay'da bir narenciye bahçesinde alacak verecek tartışması sonucu yabancı uyruklu bir kişi, hemşehrisini satırla katlederek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, iz takip köpeği 'Pamuk' sayesinde katili buldu ve yakaladı. Olayda katil, öldürdüğü kişiden gasp ettiği 150 bin TL ile kaçmıştı.

Hatay'da alacak verecek tartışmasında hemşehrisini narenciye bahçesinde satırla katleden yabancı uyruklu şahıs, iz takip köpeği 'Pamuk' sayesinde bulunarak yakalandı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte öldürdüğü kişiden gasp ettiği 150 bin TL üzerinden çıktı.

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C'.ye satırla saldırarak öldürdü. Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı. İşçilerin ölen şahsı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla 'pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
