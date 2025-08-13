Hatay'da Akrobatik Motosiklet Şovuna Cezai İşlem

Hatay'da Akrobatik Motosiklet Şovuna Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 15 bin 863 TL ceza uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında polis harekete geçti.

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketlerle şov yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı.

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırma, akrobatik hareketler yapma ve saygısızca araç kullanma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmada bahse konu motosikletin sürücüsünün E.Ş. tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan gerekli adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı

Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.